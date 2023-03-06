Глава партии Саакашвили пообещал «физически бороться» с законом об иноагентах в Грузии

Лидер «Единого национального движения», оппозиционной партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Леван Хабеишвили призвал граждан страны не сдаваться и помешать принятию законопроектов о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов», передает грузинский «Первый канал». По данным телеканала, политик выступил перед участниками акции протеста у здания парламента страны, где идет обсуждение спорных инициатив.

«Дорогие мои, те из вас, кто не любит ту или иную партию, вы же любите свою страну? Будем бороться физически, через час состоится заседание бюро. Оппозиция и там собирается бороться физически, чтобы они не приняли этот закон. Остальное зависит от грузинского народа. Ваша очередь. Не опустим же руки. Не сдадимся», — отметил Хабеишвили.

Как указал глава «Единого национального движения», противодействие законопроектам об иноагентах не является делом какой-либо партии, а касается всех грузин. Он также добавил, что это действительно важно для республики.

Ранее сообщалось, что грузинские депутаты устроили драку в парламенте на фоне обсуждения закона об иноагентах.