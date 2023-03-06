Политик Перинчек обвинил США в намерении организовать «кровавую бойню» на выборах в Турции

Турецкий политик, лидер «Партии отечества» Догу Перинчек обвинил США в намерении организовать «кровавую бойню» на выборах в Турции 14 мая. Об этом сообщает издание Aydınlık.

Обращаясь к болельщикам, политик обвинил «империалистические центры» в стремлении использовать их для разжигания беспорядков в стране, и выразил уверенность в том, что любители спорта достаточно патриотичны, чтобы не стать жертвой манипуляций.

«Некоторое время назад на первой полосе «Foreign Policy», полуофициального издания Госдепартамента США, появился заголовок «В ходе предстоящих выборов в Турции будет кровавая баня». Другими словами, США заявили на весь мир, что готовят кровавую баню в Турции на этих выборах. Потом в Stern, одном из самых читаемых журналов Германии, нашего президента Эрдогана обвинили в том, что он «поджигатель»! На первой полосе значилось: «В Турции будет пожар, и разжег его президент Турции». <..>Турецкая нация и все ее силы рассматриваются как пешки, которыми могут воспользоваться мировые центры. Ошибка очевидна! Они не смогут использовать ни хотя бы одного гражданина турецкой страны, ни спортивных болельщиков. <..> Мы доверяем нашим болельщикам. Будут сыграны матчи, проведены соревнования. Они часть нашей жизни», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки партии Эрдогана в Турции упал ниже 30% после разрушительных землетрясений 6 февраля, разрушительные последствия которого продемонстрировали масштаб коррупции в строительном бизнесе.