L'Avenir: визит президента Франции Макрона в ДР Конго стал «провалом»

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Демократическую Республику Конго завершился «провалом», считает конголезская газета L.

«Визит французского президента Эмманюэля Макрона в ДРК не привлек внимания конголезцев, его можно расценивать как провал», — считает газета.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что политика «французской Африки», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке, уходит, вместо нее запускается новое сбалансированное сотрудничество.

Он указал, что зачастую слышит о том, что «Франции приписывают намерения, которых она больше не имеет», и отметил, что не намерен влиять на внутреннюю политику Габона. По его словам, два народа связывает общая история и его визит призван задокументировать свою дружбу народов.

Также Макрон заявил о «новой эре» в отношениях с Африкой и представил новую стратегию в отношении континента.