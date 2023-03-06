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Лукашенко назвал Белоруссию «чернобыльской республикой»

Лукашенко призвал к соблюдению всех мер безопасности при строительстве Белорусской АЭС

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за скорейшую реализацию проекта по БелАЭС, но призывает к соблюдению всех мер безопасности при строительстве, передает БелТА. По его словам, это вопрос номер один после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать: мы чернобыльская республика, мы потерпели от взрыва на Чернобыльской атомной станции. Поэтому безопасность — вопрос номер один, и мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве», — отметил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, именно требованиям к безопасности можно объяснить определенные задержки по БелАЭС. Он также добавил, что не считает их критичными в текущей ситуации.

«Лучше на полгода — год позже, чем где-то чего-то недоработать <…> основа (реактор, остов) — это уже создано, доведено до ума. Остались полтора — два процента каких-то недоделок по строительной части», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что второй энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в октябре 2023 года.

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