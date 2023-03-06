Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кремль оценил инициативу о создании единого федерального округа для новых регионов РФ

Песков: решение о новом федеральном округе для новых регионов России не принималось

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о создании единого федерального округа для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, пока никаких решений на этот счет не принималось.

«Различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции регионы, вошедшие в сентябре прошлого года в состав России, можно объединить в один федеральный округ.

Константинов высказал мнение, что новым субъектам РФ нужна «сплоченная, сильная команда», отдельный федеральный округ или курирующий вице-премьер в федеральном правительстве, за регионами должен быть закреплен человек, «обладающий достаточным авторитетом в системе власти», прямой координатор интеграционной работы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть