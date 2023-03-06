Кремль оценил инициативу о создании единого федерального округа для новых регионов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о создании единого федерального округа для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, пока никаких решений на этот счет не принималось.

«Различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции регионы, вошедшие в сентябре прошлого года в состав России, можно объединить в один федеральный округ.

Константинов высказал мнение, что новым субъектам РФ нужна «сплоченная, сильная команда», отдельный федеральный округ или курирующий вице-премьер в федеральном правительстве, за регионами должен быть закреплен человек, «обладающий достаточным авторитетом в системе власти», прямой координатор интеграционной работы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.