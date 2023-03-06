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В Кремле рассказали о решениях Совбеза РФ по теракту в Брянской области

Песков анонсировал меры по недопущению повторения событий в Брянской области

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какое решение было принято Советом безопасности на заседании 3 марта по поводу произошедшего в Брянской области. Об этом он сообщил журналистам.

Как отметил представитель Кремля, на заседании Совбеза речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов, а также обсуждалась ситуация, связанная с терактом в Брянской области. Утром 2 марта власти Брянской области сообщили, что в регион проникли диверсанты, которые обстреляли автомобиль, в результате чего погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

«Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — заверил Песков.

6 марта Федеральная служба безопасности РФ заявила, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» Денис Капустин.

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