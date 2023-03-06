Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков о теракте под Брянском: важнее кто стрелял, а не чьего производства пуля

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об извлеченной пуле натовского образца у раненного после теракта в Брянской области мальчика Федора.

Представитель Кремля подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют разные боеприпасы, в том числе и НАТО, и в этом контексте важно «из чьих рук выпущена пуля», а не ее происхождение.

«Все квалификации происшествию были даны — это теракт», — заключил Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли данному инциденту быть присвоен статус международного террористического акта.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате атаки погибли два человека.

Позднее в СК РФ рассказали, что десятилетний житель Брянской области по имени Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водитель был убит, однако мальчик не оставил девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем сказал бежать в лес. По информации ведомства, мальчик получил ранение грудной клетки, но сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

Позднее Александр Богомаз сообщил, что навестил в больнице Федора. Он отметил, что врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули и мальчика перевели из реанимации в палату.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть