Песков о теракте под Брянском: важнее кто стрелял, а не чьего производства пуля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об извлеченной пуле натовского образца у раненного после теракта в Брянской области мальчика Федора.

Представитель Кремля подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют разные боеприпасы, в том числе и НАТО, и в этом контексте важно «из чьих рук выпущена пуля», а не ее происхождение.

«Все квалификации происшествию были даны — это теракт», — заключил Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли данному инциденту быть присвоен статус международного террористического акта.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате атаки погибли два человека.

Позднее в СК РФ рассказали, что десятилетний житель Брянской области по имени Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водитель был убит, однако мальчик не оставил девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем сказал бежать в лес. По информации ведомства, мальчик получил ранение грудной клетки, но сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

Позднее Александр Богомаз сообщил, что навестил в больнице Федора. Он отметил, что врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули и мальчика перевели из реанимации в палату.