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Замглавы МИД Украины Мельник призвал СДПГ способствовать передаче Киеву истребителей

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Global Look Press

Лидер немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбейл и руководитель фракции в Бундестаге Рольф Мютцених должны завершить свой визит в Киев «реальными действиями», считает замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает Tagesschau. По информации портала, оба политика впервые приехали в украинскую столицу, где проводят серию официальных встреч с представителями руководства страны.

Как отмечается, Мельник назвал визит Клингбейла важным и призвал политиков надавить на правительство Германии для «дальнейших смелых решений» по Украине, в том числе отправке Киеву истребителей. По его словам, посещение украинской столицы должно изменить мнение социал-демократов о конфликте, но вряд ли стоит этого ждать от Мютцениха.

«Очень сомневаюсь, что Мютцених больше не будет тормозить поставки оружия Германии», — подчеркнул Мельник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рано или поздно Запад все же поставит украинской армии истребители. По его словам, у Киева будет «два-три типа истребителей» и «одна главная птица».

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