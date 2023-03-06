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В Анкаре заявили, что встреча Эрдогана с Асадом может состояться после выборов в Турции

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Bassem Tellawi/AP

Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада маловероятна до президентских выборов в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан.

В конце января Эрдоган сообщил, что выборы главы государства в Турции состоятся 14 мая.

Как рассказал агентству Эрхан, президент Турции не против встречи с Асадом, но разрушительные землетрясения, которые недавно прошли в стране, сильно изменили график Эрдогана. Он отметил, что турецкий президент проводит три дня в неделю в зоне бедствия.

«До выборов осталось менее 74 дней, так что не думаю, что получится найти способ хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом. Возможно, встреча состоится после выборов», — сказал член Совета по безопасности и внешней политике при Эрдогане.

В декабре прошлого года президент Турции сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, Дамаск не будет обсуждать с Анкарой нормализацию отношений без прекращения оккупации турецкой армией северных регионов страны.

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