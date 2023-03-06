Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины к следующему отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов и восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону. Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что работа в этом направлении уже началась.

4 марта глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что страна, несмотря на разрушения энергообъектов, заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности и с достаточными запасами газа и угля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил об усилении защиты объектов энергетической инфраструктуры в стране. По его словам, весной и летом прошлого года были разработаны «соответствующие проекты защиты: от бетонных укрытий до помещения под землю на достаточный уровень, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить сеть распределительных станций».