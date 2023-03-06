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В Венгрии назвали условие завершения конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал прекратить огонь для завершения конфликта на Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT сообщил, что завершить конфликт можно только путем прекращения огня.

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что европейские санкции не смогли остановить конфликт.

«Мы уже ввели 10 санкционных пакетов, это приблизило нас к разрешению [конфликта]? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет», — указал Сийярто.

При этом введение санкций, по его словам, только навредили Европе.

«Мы (Венгрия. – «Газета.Ru») не посылаем оружие, мы продолжаем выступать за мир», — добавил глава МИД.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявил, что проблему Украины нужно решать путем диалога и переговоров.

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