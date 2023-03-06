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Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского после поражения Украины

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Wikimedia Commons

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после проигрыша Украины Вашингтон бросит президента страны Владимира Зеленского вместе с его командой. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру на его YouTube-канале.

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама», — указал Макгрегор. Он добавил: «Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал».

Вашингтон сразу же переключатся с темы Украины на другой сюжет, считает полковник. Он добавил, что у американских властей очень короткая память.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд. Он указал, что Берлин поставляет Киеву вооружения и необходимую финансовую помощь. По словам политика, Германия «стала самым крупным донором» украинского государства в континентальной Европе.

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