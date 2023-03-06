Подоляк обвинил Louis Vuitton в использовании «российской» символики в рекламе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик, в котором он заметил использование «российской» символики. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Он считает, что Louis Vuitton ориентирован на «русского нувориша», решил публично заигрывать с «символами агрессии».

Ранее французский дом моды опубликовал промо-ролик показа новой коллекции, чем вызвал критику интернет-пользователей. На кадрах виден большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. На полотне напечатана черная латинская буква V — узнаваемый инициал дизайнера. Пользователи подумали, что белый, синий и красный цвета присутствуют только в российском флаге, а буква V означает исключительно поддержку спецоперации России на Украине, из-за чего они оставили много гневных сообщений под публикацией.

До этого иностранные пользователи отметили в рекламе Gucci отсылку к СССР из-за модели в косынке. Снимки кампании и комментарии опубликованы в социальных сетях бренда.