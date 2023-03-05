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В ЕС заявили, что инцидент в Карабахе говорит о необходимости продвижения переговоров

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Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что инцидент в Нагорном Карабахе, который произошел в воскресенье, 5 марта, говорит о необходимости продвижения переговоров между Баку и Ереваном. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал, что рассчитывает провести в Баку предметные обсуждения с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встречи в феврале в Мюнхене госсекретаря США Энтони Блинкена, азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сегодняшний смертельный инцидент подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира», — указал Клаар.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения 5 марта в Нагорном Карабахе.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном есть определенный прогресс.

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