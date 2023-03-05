Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: у ЕС нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Европейский Союз не располагает доказательствами намерения Китая поставить оружие Российской Федерации, передает РИА Новости.

«На сей момент у нас нет доказательств этому (поставки оружия РФ. — «Газета.Ru»), но необходимо каждый день наблюдать», — заявила она.

Она назвала вопрос о санкциях против Китая в случае поставки вооружений «гипотетическим», на который следует отвечать тогда, когда он станет действительностью.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия КНР в Российскую Федерацию привели бы к «последствиям» для Китая.

До этого пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов полагает, что гипотетическая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе специальной военной операции на Украине значительно продлит конфликт.