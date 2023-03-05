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Канцлер ФРГ Шольц заявил об обещании китайских властей не поставлять оружие России

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что власти Китая дали обещание не поставлять оружие России, передает ТАСС.

По словам канцлера, стороны сошлись во мнении, что места поставкам оружия быть не должно.

«И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит [России]. Мы требуем этого [не поставлять оружие России], и за этой ситуацией мы наблюдаем», — сказал Шольц.

Ранее в интервью телеканалу CNN канцлер заявил, что поставки оружия КНР в Российскую Федерацию привели бы к «последствиям» для Китая.

До этого пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов полагает, что гипотетическая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе специальной военной операции на Украине значительно продлит конфликт.

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