Шольц заявил, что решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN заявил, что Запад не станет принимать решений об условиях мира на Украине, включая территориальные уступки Киева, вместо Украины.

Политика спросили о возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.

«Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них», — сказал Шольц, добавив о поддержке Украины со стороны западных стран.

Также Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после окончания конфликта, но он отметил, что пока время для этого не наступило.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал в интервью агентству Bloomberg, что Украина сама должна решать, какой она видит победу в конфликте.