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Глава МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт готовит визит премьера Орбана в Киев

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готовит визит премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев. Об этом он рассказал в интервью хорватскому телеканалу Н1, фрагмент беседы опубликован на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам дипломата, визит главы венгерского правительства в столицу Украины состоится, когда будут созданы «все предварительные условия».

«Сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки», — сказал он.

Сийярто также напомнил, что в феврале Орбан беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Мы всегда готовы к диалогу (с Украиной). Мы надеемся, что диалог будет иметь смысл», — добавил министр.

Ранее Орбан заявил, что считает своими противниками тех, кто поддерживает военные действия на Украине.

До этого он говорил, что в будущем Украина может утратить свой суверенитет.

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