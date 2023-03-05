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Глава Минэнерго Украины заявил о тупиковой ситуации вокруг Запорожской АЭС

Глава Минэнерго Украины Галущенко: ситуация вокруг Запорожской АЭС выглядит тупиковой

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко назвал тупиковой ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня ситуация выглядит тупиковой», — сказал министр.

По его словам, позиция Киева остается неизменной: «любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов «Росатома» со станции и возможности украинского персонала спокойно находиться на объекте».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запорожская АЭС, перешедшая под контроль Российской армии в начале марта, ни при каких обстоятельствах не будет передана украинской стороне.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра у города Энергодар, считается самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе. 1 марта 2022 года российские власти заявили, что взяли под свой контроль территории вокруг ЗАЭС. Спустя три дня было объявлено о взятии и самой станции. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность РФ в начале октября.

Власти Энергодара неоднократно сообщали об обстрелах территории станции Вооруженными силами Украины.

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