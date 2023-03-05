Axios: США могут не выдать визу призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля

Госдепартамент США может отказать в выдаче американской визы главе Министерства финансов Израиля Бецалелю Смотричу перед его визитом в Вашингтон из-за призыва министра уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

«США рассматривают возможность отказа в визе израильскому министру после призыва «стереть с лица земли» Хувару», — сказано в материале.

По данным портала, Госдеп проводит внутренние консультации по этому вопросу. Отмечается, что отказ в выдаче визы министру может стать «беспрецедентным шагом» в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем.

Ранее газета Israel Hayom писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, министр обороны страны Йоав Галлант и Смотрич начали обсуждение мер, которые могут ускорить процесс утверждения строительных проектов за пределами демаркационной линии — на Западном берегу реки Иордан.

Позднее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна «решительно возражает» против планов Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан.