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Нетаньяху отверг заявление Гросси, назвавшего возможный удар Израиля по Ирану незаконным

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Sebastian Scheiner/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на регулярном заседании правительства заявил, что Израиль отвергает заявления главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, назвавшего возможный удар еврейского государства по ядерным объектам Ирана незаконным, передает ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал недопустимыми угрозы США и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана.

«Рафаэль Гросси — достойный господин, который заявил нечто недостойное. Против какого закона? Разрешено ли Ирану, который открыто призывает нас уничтожить, защищать разрушительные вооружения, которыми нас будут уничтожать? Разрешено ли нам защищать себя?» — заявил Нетаньяху.

На свои вопросы он сам же ответил, что Израилю это «разрешено» и страна будет это делать в случае необходимости.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские власти регулярно проводят совещания по этому вопросу и готовы к ответу на действия Ирана в любой момент.

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