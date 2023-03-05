Путин 8 Марта поздравит женщин и вручит госнаграды

Президент РФ Владимир Путин 8 Марта поздравит женщин и вручит государственные награды, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также на предстоящей неделе Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Ранее президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахматом Кадыровым. Об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Ахмат Кадыров возглавляет Совет регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Республики Чечня.

По его словам, российский президент поделился с Кадыровым-младшим личным опытом, рассказал о своих принципах, начале своего политического пути.

Кроме того, президент Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

До этого Кадыров объяснил, почему назначает родственников на государственные посты.