Советник ФСО раскрыл данные о смерти Сталина

Советник главы Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук Сергей Девятов заявил РИА Новости, что появляющаяся в различных СМИ в последние годы информация о вероятном убийстве, в частности отравлении, Иосифа Сталина, не имеет доказательной базы. Более того, современная экспертиза может опровергнуть эту теорию.

Председатель Совета министров СССР умер 5 марта 1953 года от последствий инсульта, который поразил его четырьмя днями ранее. Это произошло в подмосковной резиденции Сталина — на «Ближней даче».

«Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования», — заявил Девятов.

Он пояснил, что в настоящее время в распоряжении специалистов находится история болезни Сталина, включающая информацию о его последних днях жизни после инсульта. Девятов заявляет, что, согласно клинической картине, все отчетливо понятно и на счет причины смерти политика нет сомнений.

При этом историк подтвердил существование различных конспирологических теорий вокруг этой темы, но автор уверен, что те, кто их выдвигают, просто не представляют себе какая система охраны была у Сталина.

Девятов подтвердил, что в той комнате, где у политика случился удар, помимо основного существовал еще один вход, но при этом парк вокруг его дома был очень плотно прикрыт многослойной охраной.

Также специалист подчеркнул, что нет точных данных о времени удара. На руке у Сталина были разбитые наручные часы, но нельзя с уверенностью утверждать, что они сломались именно в момент удара.

Кроме этого Девятов сказал, что Сталин оказался «заложником ситуации, которую он сам же и создал», так как запретил кому-либо входить к нему, поэтому никто из охраны не рискнул проверить его состояние, когда тот не вышел из комнаты в обычное время.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и напомнил про Сталина и времена ВОВ.