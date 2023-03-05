В Швейцарии заявили, что США намерены ослабить Россию конфликтом на Украине

Соединенные Штаты хотят ослабить Россию, поддерживая Киев в конфликте на Украине. Такое мнение высказал в интервью изданию Mysl Polska член Нацсовета Швейцарии Роджер Кеппель.

По его мнению, Вашингтон придерживается внешнеполитической тактики «времен холодной войны», которая направлена на ослабление России.

«В интересах американской сверхдержавной политики поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию», — заявил он.

По мнению Кеппеля, Геополитическая стратегия «сопровождается материальной заинтересованностью США», так как Вашингтон «зарабатывает на этой войне огромные деньги».

«Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа», — отметил он.

При этом член Нацсовета Швейцарии подчеркнул, что санкции не сломили Россию. Он заявил, что не верит, что РФ можно победить на поле боя. «Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При заключении мира необходимо учитывать и интересы безопасности России», — заявил он.

Кеппель добавил, что «американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден надавил на лидеров балтийских государств в связи с их антироссийской риторикой из-за конфликта на Украине.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин уличил Соединенные Штаты в том, что они могут принуждать другие страны финансировать Киев. По его словам, в Вашингтоне, при этом тратят меньше на поддержку Украины, чем просят другие страны.

12 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия сможет победить в конфликте на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву оружие.