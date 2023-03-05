Депутат Белик: США готовились к конфликту на Украине 10 лет и умышленно его затягивают

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты вели подготовку к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации не позволят американскому президенту, кем бы он ни был, быстро его завершить.

«Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт», — заявил депутат агентству, добавив, что дальнейшая эскалация для них выгодна.

Белик уверен, что заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток, в случае если ему удастся вернуться к власти, является не более чем популизмом. Депутат полагает, что в настоящее время вопросы внешней политики в США решает не президент, а лоббисты, готовые «до крови биться за свои финансовые интересы».

Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.