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В ООН согласовали текст договора о защите Мирового океана

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В Организации Объединенных Наций спустя 38 часов непрерывных дебатов было согласовано соглашение о защите Мирового океана. Британская газета The Guardian отмечает, что договор позволит защитить до двух третей мирового океана вне национальных границ.

Основной целью соглашения является распространение защиты или запрет экономической активности в 30% вод Мирового океана к 2030 году. Также, теперь активность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору.

Участники заседания ООН отметили, что соглашение было принято спустя сутки после официально обозначенного срока заключения соглашения. Его текст будет озвучен позже. Документ одобрили свыше ста стран, ключевую роль в его разработке сыграли США, Китай и ЕС.

В 2016-м Всемирный конгресс по охране природы выступил и инициативой к 2030 году взять под защиту 30% Мирового океана. В настоящее время под защитой находятся только 10% Мирового океана.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке.

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