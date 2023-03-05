Сенатор Климов: США предупредили Шольца о новой роли Германии в кризисе на Украине

Власти Соединенных Штатов при визите канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон заявили ему о ключевой роли немецкой стороны в ситуации на Украине. Такое мнение высказал глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в Telegram-канале.

По мнению российского сенатора, канцлера ФРГ могли предупредить, что произойдет, если тот «захочет соскочить» и прекратить помогать Киеву.

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи...», — уточняется в посте Климова.

Речь, как считает Климов, шла не только о деньгах Германии, но и людях.

При этом он добавил, что в США еще могут решить вопрос с ключевой ролью Германии на уровне ЕС.

«А Шольцу, думаю, янки сообщили то, что нельзя было доверить телефону или почте...», — допустил Климов.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудили поставки военной помощи Украине.