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В Армении опровергли слухи об отставке министра обороны страны

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Erik Babajanian/Wikipedia

Власти Армении опровергли появившиеся в СМИ слухи о скорой отставке министра обороны страны Сурена Папикяна. Об этом сообщает Armenpress.

В департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении назвали информацию СМИ «не соответствующей действительности».

Армянские газета «Грапарак» и «Иравунк» со ссылкой на свои источники писали, что министр обороны Армении Сурен Папикян будет отправлен в отставку и сейчас ему ищут замену.

19 января в Армении 15 военных погибли при пожаре в казарме одной из воинских частей. Воинская часть была дислоцирована у села Азат Гегаркуникской области.

По данным следователей, причиной ЧП стало использование автобензина для разжигания печи. После трагедии с занимаемых должностей были уволены пять высокопоставленных военных – практически все командование 2-го армейского корпуса Армении.

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