Сенатор Пушков назвал Германию беспомощным «маленьким братом» США

Германия при канцлере Олафе Шольце стала зависимым «маленьким братом» Соединенных Штатов. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал обложку немецкого журнала Stern, на которой изображен президент США Джо Байден, держащий за руку Олафа Шольца, который вдвое ниже него ростом. Заголовок гласит: «Большой Брат вернулся».

«И главное здесь — даже не «Большой брат», а то насколько мал, беспомощен и зависим меньшой брат. Недаром главу МИД Германии никто не встречал по прибытии в аэропорт Дели на встречу «Большой двадцатки», — написал Пушков в своем Telegram -канале.

По его мнению, вся нынешняя роль Германии — на обложке «Штерна».

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в рамках личной встречи в Вашингтоне обсудили поставки оружия Украине. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ действуют «в унисон», поставляя оружие и военную технику украинским вооруженным силам.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США продолжают наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому и своих «подопечных» — страны Евросоюза.