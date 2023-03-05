Xinhua: Китай решил добиться «мирного воссоединения» с Тайванем

Китай решил добиться «мирного воссоединения» с Тайванем и предпримет «решительные шаги» для борьбы с независимостью острова, передает Xinhua.

Китай намерен придерживаться принципа «одного Китая» и Консенсуса 1992 года — договоренности,подразумевающей признание единства Китая.

Ранее тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 13 самолетов ВВС армии Китая (НОАК) и трех китайских военных кораблей. Об этом говорится в сообщении Минобороны Тайваня.

Уточняется, что корабли не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные в ответ подняли воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

В докладе правительства Китая сообщалось, что КНР в 2023 году будет вести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и содействовать воссоединению родины.

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%. Его военный бюджет составил $229,5 млрд.