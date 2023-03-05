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Welt: ЕС направит миссию в Молдавию для консультаций по безопасности в начале лета

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдавию. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Молдавия «чувствует все большую угрозу» и 28 января написала в Брюссель письмо с просьбой о поддержке.

Европейская служба внешних действий (EEAS) в настоящее время работает над концепцией запланированной миссии. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется «в начале лета». По данным Welt am Sonntag наряду с Польшей, странами Балтии , Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией Германия является одним из самых важных сторонников проекта.

«В рамках миссии административный персонал из сфер юстиции, полиции и таможни должен консультировать бывшую советскую страну, как создать эффективный сектор безопасности», — говорится в статье. Кроме того, ЕС хочет направить экспертов для консультирования властей Молдавии в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Помимо гражданской консультативной миссии, Молдавия также просит от ЕС усиления наблюдения за воздушным пространством (самолеты, радары) и предоставления систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, выступая на последней встрече министров иностранных дел ЕС 20 февраля. Он призвал страны ЕС «быстро помочь обновить устаревшие системы Молдавии».

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил во время брифинга в министерстве, что страна обсуждает с ЕС отправку туда гражданской миссии по безопасности для противостояния гибридным угрозам.

Попеску также заявил, что Молдавия может присоединиться к части санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.

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