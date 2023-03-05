Американский журналист Наполитано назвал абсурдной идею Запада лишить Россию Крыма

Американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна. Об этом он сообщил в Twitter.

«(Идея о том, что. — «Газета.Ru») Крым может быть «освобожден» от России — это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике», — сыронизировал Наполитано.

Он также назвал обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию одним из самых рациональных выступлений главы государства за последнее время. По его словам, российский лидер знает, что за украинским конфликтом стоит Запад. При этом, он отметил, что этот факт «известен нам всем». В частности, одним из факторов усугубления этого кризиса стало расширение Североатлантического альянса.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял в интервью изданию Euractiv, что Украина в этом году должна взять под контроль сначала Крым, а потом Донбасс.

До этого украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Крым. При этом, он не уточнил сроков, но подчеркнул, что страна вернет полуостров «любым способом, который посчитает правильным».

25 февраля председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что Украина не обладает возможностями для военного захвата Крыма, но в Киеве не откажутся от попыток провести подобную операцию.