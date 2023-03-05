Экс-конгрессмен Габбард сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

Экс-член палаты представителей конгресса и бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что американский лидер Джо Байден подтолкнул жителей Соединенных Штатов и весь мир к пропасти ядерной войны. Об этом она сообщила на съезде американских консерваторов.

«Сегодня, когда я стою здесь перед вами, я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден», — сказала Габбард, сорвав овации публики.

Она считает, что Байден подтолкнул американский народ и весь мир к «пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую».

Ранее Габбард заявляла, что Соединенные Штаты используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Российской Федерацией.

До этого экс-конгрессвумен говорила, что руководство США находится под контролем «поджигателей войны» из Демократической партии. По ее словам, это показывает спешный отзыв обращения к Байдену о необходимости урегулирования украинского конфликта со стороны представителей левого крыла партии.