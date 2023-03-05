Трамп полагает, что за 10 минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Киеву

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за 10 минут убедить руководителей стран — членов Евросоюза увеличить помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они — около 15-16 млрд. Это старая история, будь то торговля с Европой или все <…>, что мы делаем в НАТО», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в других государствах США называют «глупой страной».

По словам американского экс-лидера, Соединенные Штаты обеспечивают защиту во всей текущей ситуации, которая затрагивает Европу больше, чем США.

Ранее Трамп заявил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) продает оставленное в Афганистане американское вооружение России и Китаю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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