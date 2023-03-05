Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что будут придерживаться более эффективного подхода к борьбе с COVID-19

close
100%
China Daily/Reuters

Китай планирует в текущем году придерживаться более эффективного и целенаправленного подхода к борьбе с COVID-19. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«Мы должны уделять особое внимание работе по профилактике коронавирусной инфекции среди пожилых, детей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также оказанию им медицинской помощи», — сказано в документе.

Также отмечается, что нужно способствовать разработке вакцин нового поколения и новых лекарств от коронавируса.

Ранее постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР заявлял о решающей победе над распространением COVID-19. Согласно докладу о профилактике и борьбе с коронавирусом, фрагмент которого приводило Центральное телевидение Китая, смертность из-за коронавируса в стране остается на самом низком уровне в мире.

7 декабря 2022 года Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал, что власти Китая приняли решение ослабить ограничительные меры против коронавируса по всей стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть