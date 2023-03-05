В Китае заявили, что будут придерживаться более эффективного подхода к борьбе с COVID-19

Китай планирует в текущем году придерживаться более эффективного и целенаправленного подхода к борьбе с COVID-19. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«Мы должны уделять особое внимание работе по профилактике коронавирусной инфекции среди пожилых, детей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также оказанию им медицинской помощи», — сказано в документе.

Также отмечается, что нужно способствовать разработке вакцин нового поколения и новых лекарств от коронавируса.

Ранее постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР заявлял о решающей победе над распространением COVID-19. Согласно докладу о профилактике и борьбе с коронавирусом, фрагмент которого приводило Центральное телевидение Китая, смертность из-за коронавируса в стране остается на самом низком уровне в мире.

7 декабря 2022 года Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал, что власти Китая приняли решение ослабить ограничительные меры против коронавируса по всей стране.