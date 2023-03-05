В КНР заявили о планах вести в 2023 году решительную борьбу против «независимости Тайваня»

В докладе правительства Китая утверждается, что КНР в 2023 году будет вести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и содействовать воссоединению родины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем неизменно претворять в жизнь общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо отстаивать принцип «одного Китая» и соблюдать консенсус 1992 года, вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения родины», — говорится в докладе.

Ранее официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей ) Ван Чао заявил, что наращивание военного бюджета КНР связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны.

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%. Его военный бюджет составил $229,5 млрд.