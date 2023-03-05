В Китае заявили, что будут придерживаться независимой и самостоятельной внешней политики

Китай собирается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«Мы будем неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, непоколебимо развивать отношения дружбы и сотрудничество со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществования», — сказано в документе.

Накануне официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП Ван Чао заявлял, что Китай осуждает практику применения принципа экстерриториальной юрисдикции для оказания давления на юридические и физические лица других стран, применяемую другими государствами.

Ранее постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун говорил, что Пекин не будет слепо следовать позиции других стран по вопросу Украины. Он подчеркивал, что у Китая как крупного государства есть собственная независимая внешняя политика.