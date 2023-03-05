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AT: американцы захотели видеть Путина президентом США из-за его лидерских качеств

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AP

Обозреватель Лора Веллингтон утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин набирает популярность среди американцев, которые видят в нем сильного политика, заботящегося о стране и народе. Об этом сообщает The American Thinker (AT).

В публикации отмечается, что данную тенденцию можно считать полным провалом президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Подчеркивается, что раньше популярность президента РФ среди граждан США была связана с его здоровым образом жизни — в социальных сетях они делятся фотографиями, где политик, к примеру, запечатлен во время занятий спортом или катаний на лошади без рубашки.

Издание утверждает, что в текущий момент американцы публикуют совсем другие снимки и рейтинг Путина в США растет. 

AT отмечается, что истинной причиной данной метаморфозы стало недоверие, возникшее между Байденом и его администрацией, а также гражданами США.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения американских граждан своему президенту Джо Байдену снизился на этой неделе до рекордных 40%.

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