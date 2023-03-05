Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток

Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это может и должно быть сделано в течение суток. Трамп утверждает, что это не будет сложной задачей. По его словам, если люди будут знать, что им необходимо делать, то подобное можно реализовать в течение 24 часов.

Трамп не стал сообщать, в чем состоит его план, а также какие действия он планирует предпринять, но добавил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

Ранее Трамп подал заявление в суд к экс-вице-президенту Майку Пенсу с требованием запретить давать показания по делу о возможных попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года.

При этом адвокаты Трампа обратились к прокурору Джеку Смиту, что они намерены настаивать на том, чтобы Пенса не допустили к участию в уголовном разбирательстве.