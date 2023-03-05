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TAS: в США скрывают правду о роли Байдена во взрывах на «Северных потоках»

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Jonathan Ernst/Reuters

Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, однако американская пресса не обсуждает это. Об этом пишет журнал The American Spectator (TAS).

В статье отмечается, что в случае одобрения «Северного потока — 2» Берлином объем российского газа, поставляемого в ФРГ и Западную Европу, вырос бы в два раза.

«По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это <…> как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы», — объяснил автор.

В TAS уточняют, что публикация Херша основана на информации анонимных источников. Вместе с тем, в свете обещаний президента США Джо Байдена положить конец газопроводу, история выглядит правдоподобно.

Кроме того, как подчеркивается в статье The American Spectator, никто не заинтересован в официальных расследованиях и пресса осознанно замалчивает правду о причастности Байдена к диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2».

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». Он пишет со ссылкой на источник, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных. Свою диверсию они прикрывали учениями Baltops.

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