Саакашвили заявил о потере веса почти в два раза и повреждении мозга во время заключения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своем состоянии здоровья. Об этом сообщает издание Bild.

По словам Саакашвили, во время заключения он потерял в весе почти в два раза. Политик подчеркнул, что когда уезжал из Киева, то масса его тела составляла 120 килограммов, а сейчас — 65 кг.

Бывший президент Грузии также пожаловался на боль во всем теле, а также добавил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга.

«Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — отметил Саакашвили.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский рассказал, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не является его личной ответственностью.

По словам посла Евросоюза, представленный несколько дней назад демарш выражает позицию всех 27 государств-членов Евросоюза.

Он напомнил грузинским властям, что они «обязаны защищать права людей, находящихся в местах лишения свободы».