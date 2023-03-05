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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о существенном улучшении диалога с правительством Ирана

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что можно говорить о явном улучшении по меньшей мере моего диалога с правительством Ирана. Думаю, меня услышали. Надеюсь, что скоро мы увидим результаты», — заявил Гросси.

Глава агентства также подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов.

По его словам, МАГАТЭ организует «на 50% больше» инспекций на объекте в Фордо, где были обнаружены обогащенные до 83,7% частицы урана.

Ранее Гросси заявил, что Иран не обязан давать объяснения по поводу причин обогащения урана до 60%. 

До этого Гросси во время визита в Тегеран заявил, что соглашение, которого намерены достичь агентство и Иран, окажет важное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также отмечалось, что Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к остановившемуся расследованию по частицам урана, которые были обнаружены на незаявленных объектах страны.

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