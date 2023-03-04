Зеленский рассказал о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке государства к принятию в Евросоюз. Он заявил об этом в своем видеообращении в личном Telegram-канале.

«В этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году», — указал глава государства.

По его словам, в 2023 году Киев планирует расширять партнерство с несколькими европейскими странами.

Зеленский подчеркнул, что ключевыми задачами его страны на данный момент являются активная подготовка страны к членству в Евросоюз, рост поставок западного вооружения на Украину и усиление антироссийских рестрикций.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола во время встречи с Зеленским во Львове дала прогноз, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся в 2023 году.

До этого Зеленский заявил, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.