Зеленский рассказал о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке государства к принятию в Евросоюз. Он заявил об этом в своем видеообращении в личном Telegram-канале.
«В этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году», — указал глава государства.
По его словам, в 2023 году Киев планирует расширять партнерство с несколькими европейскими странами.
Зеленский подчеркнул, что ключевыми задачами его страны на данный момент являются активная подготовка страны к членству в Евросоюз, рост поставок западного вооружения на Украину и усиление антироссийских рестрикций.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола во время встречи с Зеленским во Львове дала прогноз, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся в 2023 году.
До этого Зеленский заявил, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.