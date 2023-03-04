Глава МАГАТЭ Гросси: Иран не обязан объяснять причины обогащения урана до 60%

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не обязан давать объяснения по поводу причин обогащения урана до 60%. Об этом сообщает ТАСС.

«Они не должны объяснять мне, почему им нужно обогащение до 60%. Но нам необходимо получить возможность проверять их деятельность», — сказал он.

По его словам, проверки помогут МАГАТЭ убедиться, что реальный уровень обогащения урана соответствует заявленному.

Ранее Гросси во время визита в Тегеран заявил, что соглашение, которого намерены достичь агентство и Иран, окажет важное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также отмечалось, что Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к остановившемуся расследованию по частицам урана, которые были обнаружены на незаявленных объектах страны.