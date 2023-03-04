Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ Ульянов: Киев не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защите вокруг ЗАЭС

close
100%
Сурен./Wikimedia Comons

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«В сентябре генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси. — «Газета.Ru») выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано», — заявил Ульянов.

Он отметил, что »Украина к этому, к сожалению, не готова».

2 марта сообщалось, что на Запорожскую атомную электростанцию в рамках состоявшейся ротации приехали три инспектора миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа. Всего прибыли семь человек — три специалиста МАГАТЭ и четыре сотрудника Департамента безопасности ООН.

Карчаа аннонсировал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС 2 марта. Перед этим она трижды была сорвана из-за Департамента безопасности ООН, указал он.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть