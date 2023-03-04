Постпред РФ Ульянов: Киев не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защите вокруг ЗАЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«В сентябре генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси. — «Газета.Ru») выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано», — заявил Ульянов.

Он отметил, что »Украина к этому, к сожалению, не готова».

2 марта сообщалось, что на Запорожскую атомную электростанцию в рамках состоявшейся ротации приехали три инспектора миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа. Всего прибыли семь человек — три специалиста МАГАТЭ и четыре сотрудника Департамента безопасности ООН.

Карчаа аннонсировал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС 2 марта. Перед этим она трижды была сорвана из-за Департамента безопасности ООН, указал он.