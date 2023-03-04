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В Иране заявили о готовности сотрудничать с МАГАТЭ

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Lisa Leutner/AP

Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к остановившемуся расследованию по частицам урана, которые были обнаружены на незаявленных объектах страны. Об этом информирует агентство Reuters.

«Иран выразил готовность предоставить дополнительную информацию и доступ для решения нерешенных вопросов в области гарантий», — говорится в сообщении агентства.

Также Иран намерен позволить МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу. При этом условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Тегеран заявил, что соглашение, которого намерены достичь агентство и Иран, окажет важное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

До этого Гросси заявил, что МАГАТЭ сотрудничает с Ираном для спокойствия в мире. Кроме того, Гросси назвал недопустимыми угрозы Соединенных Штатов и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана.

Визит Гросси в Иран стал четвертым с декабря 2019 года, когда он заступил на пост главы МАГАТЭ. 6 марта состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

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