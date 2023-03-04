Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте надеются на начало переговоров о членстве Украины в ЕС в 2023 году

Глава Европарламента Роберта Метсола во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове дала прогноз, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся в 2023 году. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Когда мы говорим, что Украина — это Европа, а Европа — это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году», — сказала Метсола.

Ранее глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что снова прибыла на Украину. В последний раз она посещала страну в апреле прошлого года.

До этого Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля прошлого года. В июне она получила статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть