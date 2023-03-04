В Европарламенте надеются на начало переговоров о членстве Украины в ЕС в 2023 году

Глава Европарламента Роберта Метсола во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове дала прогноз, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся в 2023 году. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Когда мы говорим, что Украина — это Европа, а Европа — это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году», — сказала Метсола.

Ранее глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что снова прибыла на Украину. В последний раз она посещала страну в апреле прошлого года.

До этого Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля прошлого года. В июне она получила статус кандидата на вступление в европейское сообщество.