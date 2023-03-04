NYT: Байден не смог убедить американцев в целесообразности оказываемой Украине помощи

Президент США Джо Байден не смог обосновать необходимость оказания Украине военной помощи перед американской общественностью, пишет The New York Post.

Автор издания отмечает, что главная опасность кроется в том, почему Байден так сильно поддерживает Киев. По мнению обозревателя, американскому лидеру не удалось довести важность этого дела до сограждан и вместо этого он направил все свои полномочия на «внутреннюю повестку дня и другие чисто партийные усилия».

Согласно итогам опроса, проведенного Центром исследования общественных отношений NORC, поддержка американцами «главной» роли США в поддержке Украины упала с 32% в прошлом году до 26% в этом. По данным исследования, лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают отправку американского оружия на Украину, тогда как ранее эту позицию выражали 60% американцев, пишет NYT.

Даже недавний неожиданный визит Байдена в Киев никак не сказался на позиции американцев в правильности политики в отношении Украины, хотя и «поднял моральный дух» украинским солдатам, пишет автор.

Байден приехал в Киев 20 февраля. Он пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн, он будет включать поставку Киеву РСЗО HIMARS, которые украинские военные применяют в зоне спецоперации.