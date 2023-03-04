Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NYT: Байден не смог убедить американцев в целесообразности оказываемой Украине помощи

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден не смог обосновать необходимость оказания Украине военной помощи перед американской общественностью, пишет The New York Post.

Автор издания отмечает, что главная опасность кроется в том, почему Байден так сильно поддерживает Киев. По мнению обозревателя, американскому лидеру не удалось довести важность этого дела до сограждан и вместо этого он направил все свои полномочия на «внутреннюю повестку дня и другие чисто партийные усилия».

Согласно итогам опроса, проведенного Центром исследования общественных отношений NORC, поддержка американцами «главной» роли США в поддержке Украины упала с 32% в прошлом году до 26% в этом. По данным исследования, лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают отправку американского оружия на Украину, тогда как ранее эту позицию выражали 60% американцев, пишет NYT.

Даже недавний неожиданный визит Байдена в Киев никак не сказался на позиции американцев в правильности политики в отношении Украины, хотя и «поднял моральный дух» украинским солдатам, пишет автор.

Байден приехал в Киев 20 февраля. Он пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн, он будет включать поставку Киеву РСЗО HIMARS, которые украинские военные применяют в зоне спецоперации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть