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Президент США Джо Байден подошел к журналистам, помолчал и ушел к вертолету

Странное поведение президента США Джо Байдена попало на видео: он подошел к журналистам, помолчал и направился к вертолету. Ролик опубликовал портал New York Post.

На кадрах видно, как американский лидер сначала подходит к журналистам, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Он молча выслушивает репортеров, а после, махнув руками, идет к вертолету.

Один из журналистов успел задать вопрос о происхождении вызывающего COVID-19 вируса SARS-CoV-2. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что США не предоставили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доступ к отчетам, в которых китайская лаборатория обвиняется в возникновении вспышки коронавирусной инфекции.

До этого американский журнал Newsweek опубликовал подборку из восьми самых крупных ляпов, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден совершил за 2022 год. Так, в издании вспомнили, как 1 марта во время речи о спецоперации на Украине американский лидер перепутал украинцев и иранцев. Видеоролик быстро «завирусился».

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