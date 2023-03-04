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Оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка

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РИА Новости

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии 6 марта проведет протест в защиту молдавского языка, передает РИА Новости.

Акция состоится у здания Конституционного суда Молдавии. Митингующие выступят против незаконного решения правящей партии «Действие и солидарность» по замене названия «молдавский язык» на «румынский язык».

Ранее депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии Богдан Цырдя заявил, что правящая партия республики «Действие и солидарность» зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании молдавского языка в румынский.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе беседы он поднял вопрос, связанный с молдавским языком, призвав министра иностранных дел Украины признать, что его якобы не существует.

Помимо темы молдавского языка стороны также поговорили об организации переговоров в формате Бухарест-Киев-Кишинев.

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